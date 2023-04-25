В Челябинской области православные отмечают Радоницу 25 апреля

Рассказываем, почему нельзя приносить еду на кладбища и как правильно поминать усопших

Сегодня, 25 апреля, отмечается Радоница — особый день, в который принято поминать усопших и посещать их могилы. Каково значение этого праздника, откуда идут его истоки, а также традиции и запреты — в нашем материале.

Когда отмечается

Традиционно Радоница отмечается во вторник после Пасхальной недели или на 9-й день после Пасхи. В этом году праздник выпал на 25 апреля.

Смысл праздника

Радоница происходит от слова «радость» и как бы напоминает верующим о том, что после смерти благодаря жертве Христа начинается новая жизнь — вечная, поэтому переживания и слезы в этот день неуместны. Также в этот день наши предки рассказывали усопшим о воскресении Христа, произошедшем на Пасху, и том, что их разлука — временная.

История праздника

Поминальные традиции существовали у наших предков еще до возникновения христианства. Они посещали могилы своих близких, устраивая на них застолья. Также было принято оставлять на могиле человека еду и выпивку. Церковь называет эти традиции языческими и напоминает о том, что усопшему человеку нужна только молитва.

Традиции праздника

Посещая могилы своих близких на Радоницу, необходимо зажечь свечу и помолиться об усопшем. Затем можно прибрать могилу. Также в этот день верующие посещают храмы и ставят свечи за почивших близких. Можно заказать поминальную службу.

Запреты

На Радоницу запрещено поминать усопших алкогольными напитками, а также говорить о них дурное или вспоминать их грехи.

В этот день не следует усердно трудиться — лучше перенести все заботы на другой день.

Не следует совмещать поминальный обед с посещением кладбища — трапезу лучше устроить дома.

Также, если человек что-то обронил на кладбище, поднимать это не следует.

Все кладбища Челябинска сегодня открыты с шести часов утра. Въезжать на их территорию запрещено — дойти до могил можно только пешком.

Добраться до самих кладбищ можно, воспользовавшись специальными автобусными маршрутами.