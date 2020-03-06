«Вечер камерной музыки» с Денисом Мацуевым посетили Алексей и Ирина Текслер

Фестиваль «Денис Мацуев представляет» второй день радует зрителей.

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В Челябинской области прошел второй день фестиваля «Денис Мацуев представляет». Вчера, 5 марта, в зале Челябинской филармонии собралось множество людей, среди которых присутствовали и губернатор региона Алексей Текслер со своей супругой Ириной Текслер. «Вечер камерной музыки» открыл сам основатель фестиваля — пианист Денис Мацуев, исполнив «Сонату для фортепиано № 23» Бетховена. На сцене он выступил вместе со скрипачом Сергеем Крыловым и виолончелистом Александром Бузловым. Музыканты исполнили произведения Бетховена и Чайковского.

Первый день фестиваля «Денис Мацуев представляет» состоялся 4 марта, открыла его первая леди Ирина Текслер. Сегодня, 6 марта, в Челябинске состоится совмещенный джазовой и классической музыки. На сцену выйдут известные по всему миру музыканты, лауреаты детских музыкальных конкурсов. 7 марта Денис Мацуев выступит в Сатке.