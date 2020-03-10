Алексей Текслер лидирует в рейтинге самых романтичных губернаторов

Поздравление с 8 марта главы Челябинской области получило наибольшее количество голосов.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер лидирует в голосовании на самого романтичного главу региона. Рейтинг составляет один из телеграмм-каналов, на основании опроса его читателей. За романтичность Алексея Текслера отдали голоса 38% из 2796 респондентов.

Поздравление с Международным женским днем главы Челябинской области сразу попало в гонку за звание самого милого.

«Один раз в году суровые челябинские мужчины превращаются в плюшевых котиков и мурлычут девушкам слова любви. В гонку за звание самого романтичного губернатора включился Алексей Текслер», — с такой подписью разместили видеообращение к прекрасному полу главы Челябинской области.

26% респондентов выбрали врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева, который по памяти читал для женщин стихи Константина Бальмонта. Третью строчку в голосовании занимает губернатор Воронежской области Александр Гусев, за него проголосовали 11% читателей канала. Вместе с членами правительства они записали видеообращение, в котором трогательно поблагодарили всех представительниц прекрасного пола.