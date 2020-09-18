Ирина Текслер посетила реабилитационный центр для детей с ДЦП

Супруга губернатора проверила работу подъёмника для маломобильных групп населения.

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Супруга губернатора Челябинской области Ирина Текслер посетила медицинский центр «Кия». Вот уже 20 лет учреждение занимается реабилитацией детей с ДЦП, через него прошли почти 1 500 человек.

Раньше центру не хватало кабинетов, но помогли бывшие пациенты, которые купили новое помещение. Не остались в стороне и другие меценаты, подарившие аппарат УЗИ, интерактивную панель для развития детей и обустроившие детский уголок. Найти благотворителей помогла также Ирина Текслер. Супруга губернатора оказала содействие в покупке подъемника для маломобильных групп населения.

«Я видела как мамы, с каким трудом поднимают коляски. Это очень тяжело. Детки большие и малоподвижные. И вот мы сделали этот подъемник. И сегодня год он работает. Мало сделать, нужно чтобы это все работало. И здесь это все работает»,— рассказала «Первому областному» Ирина Текслер.

Отметим, что данный центр является уникальным. Здесь детям помогают встать на ноги опираясь на рефлексы. Таким образом мышцы начинают работать на уровне инстинктов. Данная методика известна со времён СССР.