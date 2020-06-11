Дениса Мацуева наградили знаком отличия «За заслуги перед Челябинской областью»

Об этом распорядился глава региона Алексей Текслер.

Послушать 00:00

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал постановление о награждении Дениса Мацуева знаком отличия «За заслуги перед Челябинской областью». Текст постановления опубликовали на официальном сайте главы региона. Награду пианист получил в день своего 45-летия.

«В Челябинской области Вы пользуетесь заслуженной любовью, уважением и признанием. От имени всех южноуральцев и, конечно, от себя лично выражаю надежду на новые встречи с Вами и желаю дальнейших успехов, вдохновения, интересных творческих проектов, крепкого здоровья и благополучия», — поздравляет губернатор музыканта.

Денис Мацуев — всемирно известный пианист. Много лет подряд он приезжает в Челябинскую область с традиционным фестивалем «Денис Мацуев представляет...». Кроме того, он принимал непосредственное участие в создании симфонического оркестра в Челябинске.