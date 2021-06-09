Алексей Текслер проверил готовность детских лагерей Челябинской области к летнему сезону

Глава региона посетил лагерь «Восход» и провел заседание комиссии

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел заседание межведомственной комиссии, в ходе которой обсудили вопросы организации летней оздоровительной кампании. Рабочая встреча состоялась в среду, 9 июня, во время посещения загородного лагеря «Восход». Глава региона проверил готовность места отдыха к приему детей.

Сотрудники «Восхода» активно готовятся к началу сезона, первый заезд 2021 года состоится 15 июня. Провести летние каникулы здесь, на берегу озера Курочкино, могут ребята со всей Челябинской области. Учреждение было образовано в 1947 году для детей копейских шахтеров, в 1986 году в нем провели реконструкцию и возвели шесть корпусов. Так появился детский оздоровительный лагерь. В 2018 году его передали на баланс челябинской школы № 12. Учителя, персонал и руководство «Восхода» называют его уникальным. У детей есть возможность ухаживать за лошадьми, которые находятся на балансе школы, вместе с педагогами они занимаются гончарным делом.

«У нас есть современные образцовые лагеря, я специально решил приехать в обычный лагерь, тем более — есть планы в формате программы в течение нескольких лет серьезно заняться загородными лагерями, необходимо воочию увидеть состояние текущей базы», — пояснил глава региона.

В ходе заседания межведомственной комиссии обсудили вопросы безопасности детей в оздоровительный период и реализацию программы кешбэка по возмещению части стоимости оплаченного отдыха и оздоровления детей.

«Детская оздоровительная кампания в Челябинской области уже началась, лагеря функционируют на территории всех муниципальных образований. Сейчас эпидемиологическая обстановка позволяет нам обеспечить отдых детей таким образом, чтобы они практически не почувствовали никаких ограничений. Присутствующие здесь руководители профильных надзорных ведомств, отраслевых министерств должны понимать и учитывать все возможные риски, выстроить работу таким образом, чтобы избежать угроз для детей», — подвел итоги заседания губернатор Алексей Текслер.

Еще один из важнейших вопросов заседания комиссии — защищенность детей от коронавирусной инфекции. Весь персонал, работающий с детьми, проходит обязательное ПЦР-тестирование. Также губернатор обозначил важность вакцинации сотрудников детских лагерей.

«Это принципиальный вопрос, так как это отношение к здоровью детей, поэтому количество привитых сотрудников должно быть максимальным», — подчеркнул Алексей Текслер.

Знаменитый «разворот» глава региона совершил и в ходе этой рабочей поездки. В Челябинске губернатор посетил школу № 75, где проверил работу пришкольного детского лагеря.

Напомним, летняя оздоровительная кампания в Челябинской области стартовала 28 мая. На сегодняшний день в регионе открыто 686 лагерей. Из них — 36 загородных, 647 с дневным пребыванием, два лагеря труда и отдыха, а также один палаточный.

В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами наполняемость загородных лагерей должна составлять не более 75% от вместимости. Это требование не относится к лагерям с дневным пребыванием. Массовые мероприятия в закрытых помещениях и «родительские дни» в загородных лагерях — под запретом.

Добавим, до 15 сентября действует программа детского туристического кешбэка. Родители могут вернуть 50% от стоимости путевки, но не более 20 тысяч рублей. Программа распространяется на каждую купленную путевку. Вернуть часть денег можно только при полной оплате отдыха через карту «Мир» в места отдыха, которые участвуют в программе.

В Челябинской области в программу на первом этапе вошли 24 лагеря. На втором этапе, с 5 июня, — еще 15 лагерей, остальные подключатся с 15 июня.