Вдвое меньше общественного транспорта стало на улицах Челябинска

Водители работают по принципу выходного дня.

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Челябинск практически полностью опустел из-за введения режима обязательной самоизоляции. Работают лишь социально-важные учреждения и организации. И многие трудящиеся передвигаются на общественном транспорте.

Как рассказал начальник управления транспорта администрации Челябинска Максим Кичеев, в настоящий момент работа общественного транспорта скорректирована по принципу выходного дня. То есть количество подвижного состава на маршрутах уменьшилось практически на 50 процентов.

«На прошлой неделе управление транспорта совместно с транспортными предприятиями мониторили пассажиропоток. Сейчас он уменьшился практически в три раза в сравнении с будничным показателем и стал в половину меньше, чем в выходной день. Того количества подвижного состава, которое сейчас есть, более чем достаточно», — отметил Максим Кичеев.

К слову, на линию планируется вывести примерно 100 троллейбусов, 100 трамваев и 50 автобусов. Речь идёт именно о муниципальных транспортных средствах.

«Также созванивались с частными перевозчиками, у них тоже запланировано снижение транспортных единиц на 50-60 процентов», — подчеркнул Максим Кичеев.

Из-за внесенных в режим работы корректировок, в расписание добавили и те маршруты, которые не курсировали по выходным. Ни одного направления в движении отменено не было. Прежней осталась и цена за проезд. Обо всех изменениях в работе общественного транспорта вы можете здесь.

«Первый областной» подготовил для вас рекомендации, которых следует придерживаться при поездках в общественном транспорте. Их вы можете прочитать здесь.