Транспортники Челябинской области потеряли 300 миллионов рублей из-за коронавируса

Правительство региона прорабатывает механизм оказания помощи.

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Потери пассажирских перевозок за апрель этого года в Челябинской области из-за коронавируса составили около 300 миллионов рублей. Такие цифры сегодня, 28 апреля озвучил заместитель губернатора Челябинской области Сергей Шаль.



200 из них пришлись на муниципальный транспорт, остальные 100 — на межгородские перевозки и работу вокзалов. Замгубернатора отметил, что данные потери являются невосполнимыми.

«Это ничем невосполнимые потери и прямых сегодня механизмов компенсации этих затрат нет, с учётом того, что у нас абсолютное большинство перевозок носит нерегулируемый характер, имеется в виду, что перевозчики сами устанавливают цену за проезд»,— рассказал Сергей Шаль.

Сергей Шаль подчеркнул, что сейчас правительство области прорабатывает возможность оказания помощи транспортникам. Были отправлены запросы в Минтранс России. При этом руководство региона понимает существенность потерь и то, что транспортникам будет необходима поддержка.