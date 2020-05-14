Роспотребнадзор рассказал, как обезопасить транспорт в условиях пандемии коронавируса

Риск заражения все еще высокий.

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Даже при постепенном снятии ограничений риск заражения коронавирусом остается очень высоким. Инфекция держится на поверхностях еще некоторое время. Поэтому Роспотребнадзор выпустил рекомендации, как организовать работу транспорта и транспортных предприятий.

По работе всего общественного транспорта, а также такси и личных автомобилей дано 20 рекомендаций.

Самой важной признана необходимость контроля температуры тела тела работников перед ежедневным началом смены. Также работодателям важно уточнить состояние здоровья водителей, а также людей, проживающих с ним.

На предприятии обязательно должны находиться антисептические средства и работникам рекомендуется их использовать на своих рабочих местах. Также обязательна дезинфекция и самого транспорта.

«Дезинфекция осуществляется только после предварительного проведения тщательной мойки транспорта. Дезинфекция транспорта должна проводиться на постах дезинфекции, оборудованных в моечных блоках или на специальных площадках, подключенных к водопроводу и канализации. При условии выполнения дезинфекционных мероприятий силами транспортных компаний необходимо обеспечить создание запаса дезсредств, зарегистрированных в установленном порядке, разрешенных для дезинфекции и имеющих соответствующие документы», — сказано в рекомендация Роспотребнадзора.

Также необходимо избегать скопления большого количества работников одновременно на предприятие, держать социальное дистанцирование и внедрение преимущественно электронного взаимодействия.

На предприятиях, организующих работу транспорта, важно проведение ежедневной влажной уборки с использованием дезинфицирующих средств, регулярное проветривание и желательно иметь бактерицидные облучатели воздуха.

Все рекомендации являются базовыми и их исполнение важно соблюдать, чтобы ни один из работников не был подвержен заражению коронавирусной инфекцией.