Вдох свободы: больным детям доставят аппараты ИВЛ домой

Возможности Центра паллиативной детской помощи стали шире.

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Олег Лисота в свои 10 лет примирился с тяжелым диагнозом, который когда-то поставили врачи. У мальчика спинально-мышечная атрофия Верднига-Гоффмана, при таком диагнозе ребенок испытывает врожденную мышечную слабость из-за чего не может ходить, у него затруднено дыхание и деформированы кости.

«Мы учимся на дому, к нам приходят репетиторы, Олег отличник, он даже сам пишет книги», — рассказывает мама ребенка Светлана Лисота.

Книги Олега — это добрые фантазийные сказки, которые ему помогает сочинять психолог.

«Одна из моих книг о восхождении доброго молодца на гору и его сражении с великаном», — рассказывает мальчик.

Наверное, Олег писал это о себе, ему тоже пришлось встретиться лицом к лицу с большой и страшной болезнью и изо всех сил сражаться с недугом.

Чтобы получать качественную медицинскую помощь, семья переехала из Трехгорного в Челябинск. Еще недавно мама и сын вынуждены были проводить в больничной палате по несколько месяцев, а теперь могут поддерживать организм в домашних условиях. Это стало возможным благодаря поддержке Центра детской паллиативной помощи, созданного на базе областной больницы Челябинска. Такой необходимый для Олега аппарат теперь будет доступен для него дома, где, как говорят, и стены лечат. О том, как проходит помощь, читайте здесь.