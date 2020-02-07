Челябинцы из-за коронавируса скупают респираторы и строительные маски

Но помогут ли они в борьбе с инфекцией?

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В Челябинской области не было зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом 2019-nCoV, но местные жители всё равно боятся болезни, которая захватила Китай и шагает по всему миру. При условии, что запас медицинских масок в областном аптечном складе достаточный, люди хотят защитить себя и своих близких как можно лучше.

Поэтому в ход идёт «тяжёлая артиллерия»: респираторы и даже сложные строительные маски с угольным фильтром. Продавцы рассказывают, что такие товары раскупают не только штучно, но и целыми коробками.

«В связи с тем, что происходит сейчас в мире, многие люди закупают маски через интернет-магазины, просят привозить в магазин их. Цены за одну маску разнятся от 25 рублей до полутора тысяч. В самой дорогой маске, помимо угольных фильтров, стоят уже более сложные технологии защиты, там используются другие материалы. Такая маска действительно хорошо фильтрует воздух, но это больше техническое средство. Она будет защищать от пыли, строительного мусора, смога»,— рассказал Никита Миронов, сотрудник магазина.

Также многие челябинцы опасаются граждан из КНР, которые учатся и проживают в регионе. Одной из таких является студентка Инянь Хэ из города Гуанчжоу, который находится почти в тысяче километров от первоисточника коронавируса — Уханя. Она находится на территории России с конца августа, домой планирует съездить только по окончании учебного года. Приехала в Челябинск, чтобы изучать русский язык, который ей очень нравится.

«Из-за сложившейся в Китае ситуации я не чувствую себя в безопасности. Некоторые мои друзья, которые улетали в Китай на праздники, сейчас не могут вернуться в Россию. А моя сестра сказала, что в Китае сейчас не может купить медицинскую маску», — поделилась Инянь Хэ.

Также девушка рассказала, что люди на улице, когда видят проходящих мимо них граждан КНР, намеренно закрываются шарфами, руками, куртками.

«Мы ходим в маске из-за эпидемии гриппа, мы отвечаем за себя и окружающих людей. Это не связано с коронавирусом. Люди даже убегают, если где-то находятся рядом с нами. Это очень расстраивает. Но это понятно, ведь люди не знают, была ли я в Ухане или нет, уезжала ли в последнее время из Челябинска», — отметила Инянь Хэ.

На фоне всеобщей истерии, некоторые нашли себе занимательное хобби. К примеру, художница из Ирана Атефе Шахаби, которая приехала расписывать местный персидский культурный центр, помимо основной работы красиво оформляет респираторы, чтобы немного разбавить накопившийся страх и, в какой-то степени, развеселить людей.

«Коронавирус развивается с очень большой скоростью. Это большая угроза всему человечеству, но в мире делается всё возможное, чтобы предотвратить эту угрозу. Мне пришла идея разрисовывать маски для того, чтобы немного разбавить панику. Если люди будут ходить в просто белых масках, то это будет наводить больший страх. Но если они будут выглядеть даже смешно, то это будет разбавлять нагнетающую атмосферу. Самое главное, нужно подобрать правильную кисть и акриловую краску, которая очень хорошо засыхает. И лучше использовать позитивные, яркие цвета», — подчеркнула Атефе Шахаби.

В Роспотребнадзоре по Челябинской области отмечают, что для защиты от инфекций можно использовать абсолютно любые маски. Единственное их различие — в эффективности.

«Любые маски созданы для защиты. Они обеспечивают барьерную защиту от аэрозолей, которые образуются в помещениях. Естественно, надо соблюдать требования по ношению маски: она должна плотно прилегать к лицу, менять её надо каждые два часа. Маски следует использовать в помещениях, в транспорте, а также в местах большого скопления людей. Она применяется именно для защиты от заражения. Можно использовать и респираторные и строительные маски. Другое дело, что эффективность от этих масок будет другая. Маски должны плотно прилегать к лицу, чтобы туда не попадали частицы слюны и воздуха», — отметила Раиса Косарева, начальник отдела эпидемиологического надзора, управления Роспотребнадзора по Челябинской области.

Также в Роспотребнадзоре напоминают, что во время ношения маска может принять на себя заражённые частицы, поэтому снимать её следует не прикасаясь к тканевой части. И обязательно после снятия нужно помыть руки.

Напомним, в Челябинской области бушует эпидемия гриппа и ОРВИ. На данный момент заражения коронавирусом 2019-nCoV в регионе не зарегистрировано.