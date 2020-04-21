Челябинская область не испытывает дефицита аппаратов ИВЛ

Более 600 устройств законтрактовано с компаниями из Екатеринбурга.

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В Челябинской области нет нехватки аппаратов искусственной вентиляции лёгких для борьбы с коронавирусом. Об этом сегодня, 21 апреля, во время онлайн-брифинга заявила вице-губернатор Ирина Гехт.



По её словам, сейчас аппараты ИВЛ есть как на госпитальных базах, так и в качестве приписанных с других организаций. Также у правительства региона есть договор с компаниями из Екатеринбурга.

«Более 600 аппаратов у нас законтрактовано с екатеринбургскими предприятиями, это аппараты „Авенто“ и „Тритон“, которые мы надеемся в течение этого и следующего месяца будут поставлены в регион. Это 290 инвазивных аппаратов ИВЛ и столько же неинвазивных: здесь опасения в качестве того, что нам не хватит аппаратов у нас нет, и мы надеемся на поставки»,— отметила Ирина Гехт.

Также вице-губернатор подчеркнула, что предприятия из соседнего региона сейчас наращивают обороты. В мае с их конвейеров будут выходить до пяти тысяч аппаратов.

Напомним, согласно данным минздрава Челябинской области общее количество заболевших Covid-19 в регионе превысило отметку в 100 человек и остановилось на цифре в 107. 38 из них вылечились от болезни, один пациент с COVID-19 скончался.