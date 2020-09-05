«Разворот» в школу искусств сделал Алексей Текслер в Троицке

Готовность объекта, где сейчас проходит ремонт, оказалась очень низкой.

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Сегодня, 5 сентября, губернатор Челябинской области Алексей Текслер в ходе инспекции Троицкого муниципального округа незапланированно посетил музыкальную школу № 3, где сейчас проходит капитальный ремонт. Увиденное поставило под сомнение готовность объекта в указанные сроки — а школу обещали сдать уже в ноябре этого года.

«Школа сыпется на глазах. Зданию более ста лет. В рамках ремонта сняли крышу, из-за этого начала нарушаться целостность конструкции стен. Проводятся необходимые работы по их укреплению. Когда идёт дождь, сверху школу накрывают целлофаном, так как крыши нет»,— передаёт корреспондент медиахолдинга ОТВ.

На сегодняшний день на объекте работает всего 5 человек. Алексей Текслер считает, что подрядчику необходима помощь, чтобы успеть сделать всё вовремя.

«Надо составить график ежедневных работ. Выглядит всё ужасно, говорят, что через месяц сделают, но у меня сомнения»,— сказал губернатор.

В понедельник по поручению Алексея Текслера обследовать объект приедет комиссия министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области.