С Днём работников нефтяной и газовой промышленности поздравил Алексей Текслер

Праздник отмечается в первое воскресенье сентября.

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Сегодня, 6 сентября, в России отмечается День работников нефтяной и газовой промышленности. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил с этим праздником южноуральцев и отметил, что они внесли весомый вклад в развитие нефтегазового комплекса России.

«Уважаемые южноуральцы, работники и ветераны нефтяной и газовой отрасли! Ваш профессиональный праздник объединяет тысячи людей по всей России, является символом процветания и благополучия нашей страны. Профессия нефтяника всегда пользовалась особым почетом и уважением. И хотя в Челябинской области нет нефти и газа, многие наши земляки работали на северных вахтах, в самых сложных условиях добывали природные богатства, дарили людям свет и тепло»,— отметил губернатор.

По его словам, весомый вклад южноуральцев в эту сферу принесли поставки труб и арматуры, вездеходов, техники и прочего оборудования, а также переработка и транспортировка газа и нефти. И именно благодаря этой работе голубое топливо появилось в огромном количестве домов и изменило жизнь южноуральцев в лучшую сторону.

«Желаю всем работникам отрасли успехов в настоящем и уверенного роста в будущем, здоровья, счастья и благополучия!»,— пожелал Алексей Текслер.

Отметим, День работников нефтяной и газовой промышленности отмечается вот уже 40 лет в первое воскресенье сентября.