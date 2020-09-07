Алексей Текслер проверил состояние улично-дорожной сети в Копейске

Глава региона отметил, что гарантию на новые дороги необходимо увеличить.

Послушать 00:00

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер продолжает «большую инспекцию». Сегодня, 7 сентября, глава региона работает в Копейском городском округе. Первой же точкой, которую посетил Алексей Текслер, стал участок дороги по пути из Челябинска в Копейск. Там губернатора встретил глава округа Андрей Фалейчик.

Данный участок не ремонтировали много лет. Глава региона отметил, что разницу между дорогами в Челябинске и Копейске было видно невооруженным глазом.

«Я еще в июне обратил внимание, что слишком большая разница между дорогами, когда проезжаешь стеллу от Челябинска в Копейск. Люди обращали на это внимание, это неправильно», — прокомментировал ситуацию Алексей Текслер.

На данный момент в городе уже отремонтировали основные магистрали: проспект Победы и проспект Славы.

«Копейскому городскому округу было направлено 105 миллионов рублей. Большая часть этих средств была направлена на содержание дорог», — отметил министр дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексей Нечаев.

Работы по восстановлению и ремонту улично-дорожной сети в Копейске еще не завершены. Закончить ремонт в 2020 году планируют не позднее первой половины октября. Гарантия на проделанную работу составит три года.

«Мы с вами говорили о том, что надо увеличивать гарантийный срок. Это неплохо, но гарантию надо увеличить. Это касается всех ремонтов, должен быть единый подход», — подчеркнул Алексей Текслер.

После проверки состояния дорог, губернатор Алексей Текслер и Андрей Фалейчик отправились в городскую администрацию, где глава округа отчитался о выполненных поручениях.