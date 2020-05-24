«Важно не растерять это великое наследие»: с Днём славянской письменности и культуры поздравил южноуральцев Алексей Текслер

Праздник является одной из древнейших церковных важных дат.

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Сегодня, 24 мая, отмечается День славянской письменности и культуры. Глава Челябинской области Алексей Текслер поздравил южноуральцев с этим праздником и отметил, что Кирилл и Мефодий подарили России не просто азбуку.

«Уважаемые южноуральцы! Поздравляю вас с Днем славянской письменности и культуры! Много веков назад великие просветители Кирилл и Мефодий подарили России не просто азбуку. Славянская письменность послужила началом русской государственности, стала доброй и питательной почвой, на которой выросла многогранная русская культура. Нам важно не растерять, не разменять на мелочи это великое наследие, а сохранить и приумножить духовное и культурное богатство нашего народа»,— сказал губернатор.

Также Алексей Текслер отметил, что на Южном Урале всегда ценилась объединяющая роль русского языка при взаимном уважении к национальным традициям. И именно это помогает южноуральцам преодолевать трудные времена, а также открывает новые возможности для развития региона.

Кроме того, глава региона пожелал южноуральцам не только здоровья и благополучия, но и доброго Слова.

Отметим, праздник берёт своё начало в XII веке нашей эры. Тогда он выражал духовное стремление к церковной независимости, национальному самоопределению, расцвету просвещения и культуры болгар. А в эпоху болгарского Возрождения превратился в праздник созданной святыми Кириллом и Мефодием азбуки.