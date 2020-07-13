«Хотели сделать его камерным, уютным, домашним»: фестиваль славянской культуры и сельского эко-туризма прошел в Челябинской области

Мероприятие посетили десятки ремесленников со всей России и иностранные гости.

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Первый фестиваль славянской культуры и сельского эко-туризма прошел в поселке Веселовка Челябинской области. На масштабный праздник приехали участники со всей России, а также иностранные гости. Свое мастерство демонстрировали представители исконно русских профессий: ремесленники, кузнецы, гончары. Гости наслаждались народными танцами и играми, а также одеждой того времени. Работала ярмарка с изделиями из бересты, дерева и других материалов.

Сам фестиваль стартовал еще 6 июля. В завершающий день, в субботу, 11 июля, собралось особенно много гостей. Среди них — иностранные студентки челябинского института культуры. Девушки оценили изделия местных мастеров и поучаствовали в различных активностях. Изадо Даниель рассказала, что играет на скрипке и совсем недавно находится в Челябинске, но уже успела полюбить Россию.

«Мне очень нравится, я люблю Россию, только в Челябинске, потому что я учусь здесь. Здесь очень интересно», — студентка первого курса Челябинского государственного института культуры Изадо Даниель.

Каждый из участников на десятках площадок хотел продемонстрировать мастерство и поделиться тонкостями своего дела. Гончар из Златоуста Денис Аксенов более десяти лет создает посуду и другие изделия из глины. Мастер поделился «секретом», сказав, что без любви к ремеслу и творчеству создать что-то стоящее не получится. По его словам, необходимо сделать ни одно изделие, чтобы получилось что-то, похожее на посуду. Также ремесленник рассказал о сложностях своей профессии.

«Мы берем природный материал, мы не покупаем глину. Начинается все с приготовления гончарной массы, это процедура занимает минимум две недели. Затем мы уже формируем на кругу, что является самым приятным. Потом наступает самое сложное — это сушка и обжиг. Глина при высыхании дает усадку на пятнадцать процентов, соответственно, когда она садится, происходят натяжения, и очень часто изделия, особенно у новичков, при сушке лопаются», — рассказал мастер гончарного производства Денис Аксенов.

По словам организаторов фестиваля, он может стать туристическим, визитной карточкой Златоуста. В этом году слишком масштабно проводить его не планировали в связи со специфической обстановкой. Славянскую культуру выбрали не случайно, в июле прошло множество праздников, которые вплели в программу фестиваля.

«Хотели сделать его камерным, уютным, домашним, — это основное кредо нашего фестиваля. Откликнулись мастера из Челябинской, Свердловской, Курганской областей, приехали к нам даже гости из Белгорода, порадовали иностранные туристы. Мы с участниками фестиваля прыгали через костер, запускали венки в реку Ай, проходили очищение травой, водой и огнем, — все как положено. Ранее отметили День Петра и Февронии, для нас это большая ценность», — рассказала организатор фестиваля, директор Первой школы экотуризма поселка Веселовка Татьяна Рыбкина.

В следующем году фестиваль планируют расширить, привлечь новых участников, организовать больше площадок. Второй фестиваль славянской культуры и сельского эко-туризма может состояться следующим летом.