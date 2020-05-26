Алексей Текслер провёл совещание с ио руководителя Упрдор «Южный Урал»

Глава региона обозначил основные цели и задачи.

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Основной приоритет в дорожной деятельность на федеральных трассах для Челябинской области — повышение пропускной способности дорог и увеличение количества полос движения до четырех. Именно такие цели определил губернатор Алексей Текслер на совещании по проектам реконструкции федеральных автодорог, проходящих по территории региона с исполняющим обязанности начальника ФКУ Упрдор «Южный Урал» Сергеем Бойко.



«Это сделает наши дороги не просто современными, качественными, это сделает их более безопасными, сократит количество аварий, в том числе погибших на дорогах»,— сказал Алексей Текслер.

Отметим, что Алексей Текслер не оставил без внимания и результаты совместной работы. Среди них — начало строительства на участке трассы М-5 между Челябинском и Екатеринбургом и расширение до четырех полос участка этой же автодороги в районе Травников, идут работы по расширению на участке до Чебаркуля.

Кроме того, губернатор подчеркнул и другие задачи, стоящие перед региональным Росавтодором. Это завершение в ближайшие 1-2 года реконструкции двухполосного участка трассы М-5 между Челябинском и Екатеринбургом, начало реконструкции трассы М-5 «Урал» от границы с Республикой Башкортостан до Аши и продолжение расширения трассы М-5 до четырех полос в сторону Миасса, Златоуста и в целом расширение трассы в горнозаводской зоне, а также расширение автомобильной дороги Р-254 на Курган.