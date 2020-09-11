«Важно не оставаться равнодушными»: Ирина Гехт рассказала, почему нужно идти голосовать

Первый вице-губернатор уже посетила избирательный участок.

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Первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт сегодня, 11 сентября, посетила избирательный участок. Отдать свой голос на выборах депутатов в Законодательное собрание региона она решила в первый день досрочного голосования.

«Для меня голосование это, в том числе, и поддержка той программы, которая есть у губернатора. Я не могла этого не сделать. Для всех людей это право выбора и программы, и развития региона, поэтому важно прийти и проголосовать, сделать свой выбор. Подчеркну, у каждого он самостоятельный, но важно не оставаться равнодушными, чтобы потом не критиковать в социальных сетях, что что-то пошло не так. Это шаг на пути к той программе развития региона, о которой мы говорим», — прокомментировала первый вице-губернатор Ирина Гехт.

Как отметила первый заместитель губернатора, на избирательном участке соблюдаются все необходимые профилактические меры. При входе всем измеряют температуру и предлагают воспользоваться антисептиком для рук. В помещении необходимо строго соблюдать масочный режим. Кроме того, благодаря двум досрочным дням голосования удастся рассредоточить потоки людей, что позволит минимизировать риск заражения COVID-19.