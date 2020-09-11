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В Челябинской области запустили очередной флешмоб. Он призывает людей не оставаться равнодушными и посетить избирательные участки, чтобы проголосовать за депутатов, которых выбирают в Законодательное собрание региона.
Во флешмобе приняли участие уже более сотни избирателей, среди которых первый вице-губернатор региона Ирина Гехт, депутат Госдумы Владимир Бурматов, глава Челябинска Наталья Котова и многие другие.
«К трём часам дня в соцчетях появилось 450 публикаций участников флешмоба», — рассказывают участники акции.
Для того, чтобы принять участие во флешмобе, нужно сделать фотографию на избирательном участке, а в описании поставить хештег #ГолосуйКакТекслер.