Политический флешмоб «ГолосуйКакТекслер» запустили в Челябинской области

В социальных сетях выкладывают фотографии с избирательных участков с таким хештегом.

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В Челябинской области запустили очередной флешмоб. Он призывает людей не оставаться равнодушными и посетить избирательные участки, чтобы проголосовать за депутатов, которых выбирают в Законодательное собрание региона.

Во флешмобе приняли участие уже более сотни избирателей, среди которых первый вице-губернатор региона Ирина Гехт, депутат Госдумы Владимир Бурматов, глава Челябинска Наталья Котова и многие другие.

«К трём часам дня в соцчетях появилось 450 публикаций участников флешмоба», — рассказывают участники акции.

Для того, чтобы принять участие во флешмобе, нужно сделать фотографию на избирательном участке, а в описании поставить хештег #ГолосуйКакТекслер.