Наталья Котова приглашает всех челябинцев на избирательные участки

Градоначальница проверила безопасность организации голосования.

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Сегодня, 29 июня, по всей России проходит пятый день голосования по поправкам в Конституцию РФ. Каждый избирательный участок оснащен всеми средствами безопасности для избирателя, наблюдателей и комиссии.

По последним данным, в Челябинской области уже успели проголосовать более 893 тысяч человек. Это лучший показатель среди регионов УрФО.

Свой голос также успела оставить и мэр Челябинска Наталья Котова. Она напомнила, что до 1 июля включительно все избирательные участки в городе открыты с 8 утра до 8 вечера.

«На каждом избирательном участке имеются средства индивидуальной защиты - как для членов участковых комиссий, так и для голосующих. Кроме того, каждому предоставляется возможность проголосовать у себя дома. Для этого вам необходимо обратиться в свою участковую комиссию до 1 июля, до 17 часов, самостоятельно, по телефону вашей участковой комиссии, либо передать просьбу через родственника», — сообщила градоначальница.

Напомним, что за выборами продолжают наблюдать и представители Общественной палаты Челябинской области. Для каждого муниципалитета у них сформированы рабочие группы, которые реагируют на жалобы от избирателей. Каждый вызов тщательно проверяется и все недочеты устраняются.

Помимо этого, на каждом избирательном участке можно оставить подпись за присвоение Челябинску и Магнитогорску звания «Город трудовой доблести».