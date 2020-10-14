«Важен акцент на регионы»: Алексей Текслер внес предложения в предвыборную программу «Единой России»

Губернатор отстаивает интересы Челябинской области.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер сформировал предложения в предвыборную программу Всероссийской политической партии «Единая Россия». Идеи глава региона озвучил на совещании под председательством Дмитрия Медведева.

В своих предложениях Алексей Текслер отстаивает интересы и потребности Челябинской области.

«Важно услышать и сформировать ответы на нынешние запросы людей, определить приоритеты и планы поступательного движения вперед. И тут очень важен акцент на регионы», — прокомментировал ситуацию глава региона.

Среди предложений Алексея Текслера были идеи о создании целого раздела в программе «Единой России», который был бы посвящен развитию регионов. Кроме того, губернатор Челябинской области отметил, что существует необходимость защитить региональные бюджеты и продлить снятие бюджетных ограничений из-за пандемии COVID-19. Еще одним предложением стал акцент в программе «Единой России» на «Народный бюджет», чтобы жители областей могли сами расставлять приоритеты при распределении средств.