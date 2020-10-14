Алексей Текслер предложил распределить третий транш федеральной финподдержки на дотации по налогам

Губернатор выступил на заседании Правительственной комиссии по региональному развитию в РФ.

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Алексей Текслер озвучил предложения по распределению третьего транша финансовой поддержки в 2020 году в виде дотаций на компенсацию снижения налоговых и неналоговых доходов консолидированных бюджетов субъектов России. Губернатор Челябинской области выступил на заседании Правительственной комиссии по региональному развитию в стране.



Глава Челябинской области отметил вопрос актуальности третьего транша, заявив, что, несмотря на восстановление налоговой базы, остаются выпадающие доходы. Как сказал Алексей Текслер, по расчётам, в сравнении с прошлым годом, возникают перекосы.

«Поддерживаем идею посчитать третий транш по итогу ноября, видим влияние пандемии, также в октябре идёт уплата квартальных платежей по налогу на прибыль и УСН»,— сказал на заседании Алексей Текслер.

Губернатор высказал поддержку идее. Также, по словам Алексея Текслера, по сравнению с прошлым годом возрастёт снижение собственных доходов.