Алексей Текслер представил Владимиру Путину предложения по поддержке инвесторов в регионах

Глава региона выступил на совещании президента с членами правительства РФ.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выступил с инициативами о поддержке инвестиционной деятельности в регионах. Свои предложения глава региона озвучил в рамках совещания Владимира Путина с членами правительства РФ.

Алексей Текслер поддержал инструмент соглашений о защите и поощрении капиталовложений.

«Этот инструмент важен для регионов, мы видим интерес инвесторов. В частности, в Челябинской области мы завершаем обсуждение пяти крупных проектов на общую сумму 24,5 миллиарда рублей. Еще три крупных проекта на подходе. Рассчитываем и на другие, в том числе и регионального значения», — прокомментировал ситуацию глава региона.

Также губернатор рассказал о работе с инвестиционными налоговыми вычетами в Челябинской области. В настоящее время субъектам федерации компенсируют 2/3 выпадающих доходов по налогу на прибыль.

Кроме того, Алексей Текслер выступил с предложением продлить решение о компенсации выпадающих доходов на три года.

«Регионам и инвесторам важна долгосрочность этого решения. Сейчас на федеральном уровне пока принято решение о компенсации выпадающих доходов только на 2021 год, инвесторам региона нужно явно видеть, что это политика не на год, а на годы вперед. Поэтому поддерживаем предложения, нужна отдельная строчка в федеральном бюджете. Причем сразу на три года, и дальше это продлевать. Правила расчета выпадающих доходов на федеральном уровне принимаются тоже только на 2021 год. Такие правила, на наш взгляд, тоже должны быть бессрочны», — отметил губернатор.

Подробно Алексей Текслер объяснил, как обстоят дела с территориями опережающего развития в Челябинской области. Губернатор подчеркнул, что важно продлить действие льгот для резидентов, поскольку в 2020 году инвесторы с осторожностью запускают новые проекты и переносят их старт. Возможность продления льготного времени позволит привлечь на территории большее количество инвесторов.

«Определяющую роль для развития бизнеса во многих моногородах играют ТОРы и льготы, предоставляемые их резидентам. Мы видим, что инвесторы в этом году осторожно подходят к принятию решений или просто переносят решения о запуске новых проектов. А время, когда в ТОРах можно получить наилучшие преференции, в первую очередь, льготы по страховым взносам, ограничено. Это первые три года, и для многих территорий опережающего развития этот срок истекает в этом году или в ближайшее время. В Челябинской области пять ТОРов, по двум из них льготное время истекает в этом году и еще по двум территориям — в феврале следующего года. Такая ситуация во многих регионах», — прокомментировал ситуацию Алексей Текслер.

Губернатор Челябинской области предложил продлить действие льгот на год или сразу на несколько лет, приведя в пример реализацию подобного решения на Дальнем Востоке.