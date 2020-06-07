Ваучеры будут выдавать зрителям в случае переноса культурных мероприятий

Постановление об особенностях отмены или переноса мероприятий и возврате средств за билет подписал Михаил Мишустин.

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Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин подписал документ об особенностях отмены, замены или переноса культурных мероприятий в случае введения в стране повышенной готовности или чрезвычайной ситуации. Изменения касаются порядка и сроков возмещения стоимости приобретённых билетов и абонементов. Постановление опубликовано на сайте Правительства России.

«Утвердить прилагаемые изменения об особенностях отмены, замены либо переноса проводимого организацией исполнительских искусств или музеем зрелищного мероприятия, в том числе в части порядка и сроков возмещения стоимости билетов, абонементов и экскурсионных путевок на такие мероприятия, при угрозе возникновения и (или) возникновении отдельных чрезвычайных ситуаций, введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории Российской Федерации либо на ее части»,— говорится в документе.

Так, теперь при переносе определённого мероприятия организация или уполномоченное лицо вправе предложить посетителю посетить перенесённое мероприятие по ранее приобретённому билету либо обменять его на ваучер на перенесённое мероприятие.

«В случае, если организация не позднее 6 месяцев с даты отмены режимов не определила дату и время проведения перенесенного зрелищного мероприятия и не разместили информацию об этом на своем официальном сайте в информационнотелекоммуникационной сети „Интернет“, такое зрелищное мероприятие считается отмененным, и организация исполнительских искусств, музей или уполномоченное лицо обязаны осуществить возврат полной стоимости билета, абонемента или экскурсионной путевки (ваучера на перенесенное зрелищное мероприятие) посетителю по его инициативе»,— сообщается в постановлении.

Кроме того, организаторы или музеи обязаны провести все зрелищные мероприятия, перенесенные ими в связи с введением указанных режимов, не позднее 18 месяцев с даты отмены этих режимов. Иначе мероприятие считается отменённым, и покупателям положен возврат денежных средств.