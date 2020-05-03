Туроператорам будут выплачивать компенсацию за невозвратные авиабилеты

Для этого им необходимо будет подать заявку.

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Ростуризм начал принимать заявки от туроператоров на субсидии за невозвратные авиабилеты. Для получения финансовой помощи им необходимо будет заполнить несколько форм. Об этом сообщили в пресс-службе Ростуризма.

Поскольку туризм является одной из сфер, наиболее пострадавшей от пандемии коронавируса, Правительство России утвердило правила субсидирования убытков туроператоров, связанных с невозвратными авиабилетами за рубеж в составе турпродукта. При этом, если туроператор уже вернул деньги туристу за нереализованный товар, то сможет получить возмещение.

«В соответствии с правилами туроператоры также могут возместить часть затрат в связи с возвратом организованных туристов воздушным транспортом из стран временного пребывания»,— говорится в сообщении.

Известно, что на данные цели правительство Российской Федерации выделило Ростуризму около 3,5 миллиарда рублей из резервного фонда.

Подробнее о правилах предоставления субсидии и подаче заявок можно узнать здесь.