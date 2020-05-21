В России могут повысить цены на авиабилеты

Это связано с рекомендациями Роспотребнадзора.

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Из-за рекомендаций Роспотребнадзора цены на авиабилеты могут значительно вырасти. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ», ссылаясь на Российскую ассоциацию эксплуатантов воздушного транспорта. Дело в том, что Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, среди которых есть пункт о том, что салон самолета должен быть заполнен при полете лишь на половину. Из-за этого также может сократиться количество рейсов.

«АЭВТ считает, что уже принимаемые на воздушном транспорте меры по предотвращению распространения COVID-19 достаточны для минимизации риска передачи инфекции в полете, а мера по ограничению посадочных мест в салоне является избыточной», — цитирует издание обращение членов Российской ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта.

Однако Роспотребнадзор утверждает, что принимаемых мер будет недостаточно, но рекомендации могут меняться вместе с эпидобстановкой в России.