Билеты на часть поездов снова можно купить за 90 дней до отправления

Изменения коснулись продажи посадочных талонов более чем на 50 пар поездов.

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Купить билет на некоторые поезда вновь можно за 90 суток до их отправления. Об этом сообщает пресс-служба ОАО «РЖД», напоминая, что в летний период увеличивается глубина продажи.

«Изменения затрагивают более 50 пар поездов, в том числе 4 пары высокоскоростных поездов „Сапсан“ и ряда двухэтажных и фирменных поездов АО „ФПК“ (дочернее общество ОАО „РЖД“), курсирующих в сообщении с Москвой, Санкт-Петербургом, Казанью, Ростовом-на-Дону, Самарой, Саранском, Нижним Новгородом и другими крупными городами и региональными центрами», — отмечает пресс-служба ОАО «РЖД».

Множество поездов из данного списка перевозят пассажиров в курортные регионы. Если эпидемиологическая ситуация в России стабилизируется, список может быть расширен.