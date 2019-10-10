В Миассе объединили в один процесс несколько дел по скандальному детскому саду «Умка»

Следующее заседание назначено на 18 октября.

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В Миассе 9 октября прошло очередное заседание по скандальному строительству детского сада «Умка». Прокурор ходатайствовал об объединении дел экс-начальницы отдела дошкольного образования Биевой, коммерсанта Клевляника и депутата Рындина, обвиняемых в мошенничестве группой лиц, в отдельное делопроизводство.

Учитывая, что это будет способствовать скорейшему их рассмотрению и исключит повторный вызов в зал судебного заседания участников разбирательства, судья постановил соединить дела в отдельное производство.

Добавим, что сторона защиты ходатайствовала о принятии на депозит суда от подсудимой Биевой денежных средств в счет возмещения ущерба от совершенного преступления. В ходе заседания экс-чиновница заявила, что готова внести более 681 тысяч рублей. В ходатайстве было отказано.

Напомним, ранее стало известно, что в Челябинской области завершено расследование уголовного дела в отношении экс-мэра Миасса. Геннадий Васьков обвиняется в превышении должностных полномочий и покушении на получение взятки в крупном размере. Уголовное дело бывшего главы города выделили в отдельное производство, так как он заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.

По версии следствия, в 2017 году Васьков предложил начальнице отдела дошкольного образования Миасса и ее соучастникам передать ему миллион рублей, взамен гарантируя создать условия для заключения контракта на покупку здания для детского сада по завышенной цене. Превысив должностные полномочия, бывший мэр подписал разрешение на реконструкцию и строительство, а также ввод объекта в эксплуатацию. При этом здание изначально не было пригодно для размещения дошкольных учреждений.

«В результате лица, действуя группой по предварительному сговору, похитили денежные средства в размере свыше 24 млн рублей при продаже здания для детского сада в рамках муниципального контракта, причинив ущерб муниципалитету», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Взятку Васьков должен был получить после перечисления денежных средств по контракту, но другие участники хищения были задержаны. Самого бывшего мэра задержали в мае прошлого года.