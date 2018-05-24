/ На челябинском заводе идут обыски

Силовики производят выемку документов на производстве коксохимической продукции.

На челябинский завод «Мечел Кокс» нагрянули силовики, пишет Telegram-канал. Люди в масках нагрянули сегодня утром, 24 мая.

Приехали с проверкой по экологии, ищут лазейки, бумажкии, снесли шлагбаум на проходной, сломали дверь в управлении, как будто их не пускают. Забежали, оцепили этажи, в масках и с автоматами. Никому не звонить, никому не выходить. Все в открытом доступе, ничего не скрываем. Хотят найти нарушения, а их нет, только пуху нагоняют. — сообщает аноним.

Ситуацию прокомментировал член совета по формированию экологической политики при губернаторе Челябинской области Виталий Безруков.

Это оперативные действия полиции и прокуратуры. Это связано с теми уголовными делами, которые были заведены в рамках уголовного дела по загрязнению воздуха. Выемка документов, хотят как раз найти вещи, которые связаны с лабораторными исследованиями, показателями. Это может быть связано с технологическими вещами. — пояснил Виталий Безруков.

Напомним, что 23 мая состоялось совещание по экологии. Предприятиям города дали понять, что махинации с данными об исследованиях недопустимы.