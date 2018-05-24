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/ Руководство ООО «Мечел-Кокс» прокомментировало обыски на предприятии

Руководство ООО «Мечел-Кокс» прокомментировало обыски на предприятии

Следственные действия проводятся в рамках уголовного дела.
сегодня в 12:42
  |  Общество

Пресс-служба предприятия пояснила, что это очередное следственное мероприятие, проводимое в рамках уголовных дел, возбужденных в отношении неопределенного круга лиц.

В рамках возбужденного еще в феврале 2017 года уголовного дела различные следственные действия производились неоднократно и всегда предприятие оказывало максимальное содействие следствию. — прокомментировала сайту «Первый областной» пресс-служба предприятия.

Напомним, с 13 по 31 января концентрация вредных веществ в воздухе превышала допустимые значения в несколько раз. Данные были получены в ходе выездных проверок 30 заводов. В том числе «Фортум», «Мечел-Материалы», «Мечел-Кокс», и «ЧЭМК». «Мечел Кокс» превысил показатели по фенолу. Однако, предприятие не согласилось с замерами лабораторий и предприятие продолжило работу в штатном режиме.

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