/ Руководство ООО «Мечел-Кокс» прокомментировало обыски на предприятии

Следственные действия проводятся в рамках уголовного дела.

Пресс-служба предприятия пояснила, что это очередное следственное мероприятие, проводимое в рамках уголовных дел, возбужденных в отношении неопределенного круга лиц.

В рамках возбужденного еще в феврале 2017 года уголовного дела различные следственные действия производились неоднократно и всегда предприятие оказывало максимальное содействие следствию. — прокомментировала сайту «Первый областной» пресс-служба предприятия.

Напомним, с 13 по 31 января концентрация вредных веществ в воздухе превышала допустимые значения в несколько раз. Данные были получены в ходе выездных проверок 30 заводов. В том числе «Фортум», «Мечел-Материалы», «Мечел-Кокс», и «ЧЭМК». «Мечел Кокс» превысил показатели по фенолу. Однако, предприятие не согласилось с замерами лабораторий и предприятие продолжило работу в штатном режиме.