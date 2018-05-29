/ Силовики нагрянули с проверкой на завод «Прогресс»

Третье челябинское предприятие подверглось тщательному осмотру.

Очередное челябинское предприятия проверяют силовики. Как и раньше, их интересует соблюдение нормативов и отсутствие незаконных сливов и сбросов отходов производства. На территорию завода «Прогресс», расположенного в Металлургическом районе, никого не впускают. Об этом говорят очевидцы. Работают там сотрудники ФСБ совместно с Росприроднадзором.

В данный момент, 29 мая, на заводе ведется работа. Проверяется соблюдение экологического законодательства. — уточнили сайту «Первый областной» в пресс-службе ФСБ России по Челябинской области.

Сам завод от комментариев воздерживается.

Ничего такого у нас не происходит. — рассказали сайту «Первый областной» в приемной завода «Прогресс».

Напомним, 24 мая на челябинский завод «Мечел Кокс» нагрянули силовики. Эксперты сообщили, что это связано с уголовными делами, связанными с загрязнением воздуха. В пресс-службе группы «Мечел» работу силовиков подтвердили, сообщив, что скрывать нечего. Все предприятия готовы к снижению выбросов. На следующий день проверка «накрыла» ЧМК — еще одно предприятие группы «Мечел». Там, как утверждают источники, обнаружили слив отходов, содержание вредных веществ в которых зашкаливает. Слив шел прямо в речку Черная, и оттуда уже в реку Миасс.