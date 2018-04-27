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/ Депутаты Миасса поставили второй «неуд» главе города Геннадию Васькову

Депутаты Миасса поставили второй «неуд» главе города Геннадию Васькову

Зал бурно реагировал и аплодировал.
сегодня в 13:05
  |  Общество

Депутаты городского собрания Миасского городского округа большинством голосов отклонили отчет главы Геннадия Васькова. 16 народных избранников проголосовали против, только трое высказались за, еще четыре человека воздержались. Голосование состоялось сегодня, 27 апреля.

Один депутат, который поддерживал Васькова, вышел из зала после объявления результатов голосования. Часть зала бурно отреагировала, раздались аплодисменты. — сообщает корреспондент сайта «Первый областной» с места событий.

Отчет главы города был одной из десяти повесток на сегодняшнем заседании. Сейчас депутатская сессия продолжается. Официальные комментарии в администрации пообещали предоставить позднее.

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