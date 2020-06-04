«Ваши сердца будут в храме»: Настоятель Свято-Троицкого храма призвал верующих остаться дома в Троицу

Игорь Шестаков порекомендовал не посещать храм в праздник.

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Настоятель Свято-Троицкого храма Игорь Шестаков обратился к верующим Челябинской области. Протоиерей отметил, что несмотря на празднование на этой неделе Троицы, пандемия коронавируса и режим повышенной готовности в Челябинской области не подошли к концу. Священнослужитель призвал верующих не ходить в храмы и остаться дома, а также в первую очередь позаботиться о собственной безопасности.



Праздник Святой Троицы и день сошествия святого духа — одно из главных православных событий. Игорь Шестаков отметил, что именно этот день можно назвать днём рождения церкви. По традиции именно в Троицу верующие идут в храм, а за день до этого — на кладбища, где проводят родительскую субботу. Однако протоиерей подчеркнул, что в текущих условиях посещение мест массового скопления граждан может привести к пагубным последствиям и призвал верующих оставаться дома.

«Сердце каждого православного человека в этот день в храме, но мы просим вас прислушаться и к нашему голосу и остаться дома. Мы помолимся за каждого из вас, мы священнослужители совершим богослужение во всех храмах Челябинской епархии и вознесем свои молитвы, и ваши молитвы присоединятся к нам в этот святой день. Принимая во внимание угрозу здоровью и безопасности вашей жизни ещё раз просим соблюдать те ограничения, которые, к сожалению, продолжают действовать, надеемся, что вскоре они будут изменены, потому что измениться ситуация»,— подчеркнул Игорь Шестаков.

Протоиерей отметил, что церковь постарается обеспечить возможностью трансляции богослужений каждого верующего человека, чтобы православные хотя бы мысленно были со священнослужителями. В конце своего обращения он ещё раз поздравил православных христиан с праздником.