Вас ожидает тепловизор: аэропорт Челябинска проверяет всех пассажиров на признаки коронавируса

Вернувшиеся в Челябинск люди, не могут покинуть самолет, пока не измерят температуру.

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Коронавирус стремительно распространяется по миру, поэтому воздушные гавани проверяют всех туристов, прилетающих не только из Китая, но и из других азиатских стран. Так сегодня утром в аэропорте Челябинска всех прибывших из Таиланда провели тепловизором.

«Я считаю, что правильно, в Тайланде тоже проверяли», — говорит прилетевшая челябинка.

Людей подобный ритуал ничуть не смущает, пассажиры понимают, что делается это для их же безопасности.

«Там ничего сложного, буквально минуту и все», — объясняет вернувшийся турист.

Если температура, отдохнувшего, к примеру, на Пхукете, превысит норму, его попросят заполнить специальную анкету и возьмут под наблюдение медиков.