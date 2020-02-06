Из-за коронавируса могут открыть авиасообщение России с Египтом

Спрос на отдых в странах, расположенных близко к Китаю, может упасть.

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Эксперты считают, что распространение коронавирусной инфекции может послужить поводом для открытия авиасообщения с Египтом. Как утверждают аналитики компании Aviasales, интерес к турам в Китай уже упал на 72%. Сейчас для отдыха южноуральцы выбирают другие направления.

«Те, кто планировал ехать в Китай, уже строят другие планы и отменяют поездки. У тех, кто собирался там учиться, переменились планы. Сейчас мы опасаемся за страны, граничащие с Китаем, в основном переживают из-за поездок во Вьетнам. Для отдыха всегда можно выбрать Эмираты, они в той же ценовой политике, как Китай. Пока остается Индия, Израиль», — рассказал сайту bfm74.ru гендиректор компании «Вита трэвел» Алексей Ципордей.

Некоторые эксперты считают, что альтернативным вариантом для отдыха может стать открытие авиасообщения с Египтом. Подробнее об этом с экспертами пообщались корреспонденты сайта bfm74.ru, прочитать материал можно здесь.