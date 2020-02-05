В аэропорт Челябинска приземлился самолет с «зараженным» коронавирусом пассажиром

В масштабных учениях приняли участие службы экстренного реагирования.

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На борту прилетевшего из-за границы в Челябинск самолета обнаружили пассажира с подозрением на коронавирус, на место были вызваны все необходимые службы: именно по такой легенде сегодня прошли учения в аэропорту Челябинска.

Инициатором их проведения стал губернатор Челябинской области Алексей Текслер. В тренировке приняли участие службы аэропорта, медицины катастроф, скорой медицинской помощи, погранслужбы, представители Роспотребнадзора, службы дезинфекции и представители службы МВД, а также волонтеры медицинского колледжа, которые и сыграли пассажиров.

По легенде на борту самолета обнаружена инфицированная коронавирусом девушка. При приземлении, воздушное судно отбуксировали на специальную стоянку, выставлено оцепление МВД для недопущения доступа самовольного выхода пассажиров. Сотрудники Роспотребнадзора внутри самолета провели анкетирование и температурометрию всех, кто прилетел. Службы пограничного контроля провели паспортный контроль, потому что, если подобная ситуация произойдет в реальной жизни, пассажиры уже не будут допущены до зоны общего контроля. В это же время были проинформированы службы скорой медицинской помощи и медицины катастроф, которые прибыли на место для эвакуации инфицированного. Оставшиеся контактные лица также были эвакуированы в изолятор здания аэропорта для дальнейших исследований.

«Учения, направленны на недопущение распространения коронавирусной инфекции при прибытии международного рейса», — отметил Александр Шамин, начальник отдела первичной медико-санитарной помощи, скорой медицинской помощи и медицинской эвакуации.

Инфицированная была помещена в специализированный бокс, стоимость которого составляет порядка 600 тысяч рублей.

«Сегодня службы сработали в течение шести минут», — комментирует Александр Шамин.

Как отметили специалисты ведомств, если количество больных будет большим, то будет применяться челночный метод эвакуации, то есть по очереди.