Вардкес Авакян открыл новую страницу в истории монументальной скульптуры Челябинска

Памятники, созданные скульптором, украшают южноуральскую столицу

Имя Вардкеса Авакяна навсегда осталось в истории Челябинска, ведь город украшает несколько монументальных творений скульптора. Есть и созданные им памятные таблички, посвященные известным деятелям. Вардкес Авакян умер 12 августа в возрасте 92 лет. Спустя два дня его похоронили — неделю назад. Прощание с легендой прошло в центре искусств «Театр + кино», а в последний путь мастера проводили под аплодисменты. ИА «Первое областное» рассказывает о знаковых памятниках руки почетного гражданина Челябинска.

Вардкес Авакян родился 14 декабря 1931 года в Нахичеванской Автономной Республике Азербайджана. Появление в родном селе Гемур бетонного памятника Иосифу Сталину восхитило мальчика. Он думал о людях, создающих такие произведения, и насколько интересно делать подобные вещи. Юный Вардкес решил стать скульптором.





Поступлению в художественное училище Еревана, столицы Армении, предшествовало интересное событие. От деда Авака по отцовской линии Вардкес получил благословение и… фамилию. По рождению Вардкес — Оганесян. Но дед, любивший мальчика, дал свое имя для фамилии. А еще на всю жизнь мастер запомнил наставление отца: «Делай все на совесть, делай как надо».

Между Ереваном и Челябинской областью тысячи километров. Но там были наслышаны о мраморе из Коелги. Это и привлекло будущего скульптора на Южный Урал. В Челябинск Вардкес Авакян приехал в августе 1956 года. Не один, а с сокурсником, который, правда, вскоре вернулся в Армению. Вардкес же остался. В Челябинске сложился стиль скульптора, круг его любимых тем и образов.





«С творчеством Вардкеса Авакяна неразрывно связана художественная жизнь Челябинска второй половины XX века и первого десятилетия века XXI. Уральская земля стала второй родиной для армянского художника, где сложилась семья, выросли дети и внуки. Вардкес Авакян привнес своим творчеством в уральскую скульптуру глубокое понимание и тонкое чувствование природы камня», — пишет о скульпторе искусствовед Елена Устьянцева.

Вардкес трудился сначала в Театре оперы и балета скульптором-бутафором.





Фото: Александр Соколов



Кроме основной работы, мастер делал портреты металлургов, шахтеров, строителей, целинников, сельских тружеников, деятелей культуры. Почти все — из мрамора, который он боготворил, как древние греки и творцы эпохи Возрождения, за удивительную красоту и эстетическую выразительность.





Фото: Александр Соколов



Спустя несколько лет появились первые крупные работы. В 1961 году в Симе установили бетонный памятник Владимиру Ленину. В 1965 году в Копейске появился монумент из чугуна и мрамора «Воин-победитель», а в 1967-м — бетонная скульптура «1919», посвященная борцам революции — коммунистам-подпольщикам Челябкопей. В 1970 году в поселке Бажово установили гранитный памятник Владимиру Ленину. В памяти скульптора, кстати, надолго осталось посещение шахты в Копейске. Пространства мало, темно, жутко и нет солнца. Поднявшись, он испытал великое счастье стоять на земле.





Фото: Александр Соколов



Пожалуй, самая известная работа Вардкеса Авакяна — памятник ученому-физику, уроженцу Сима Игорю Курчатову. Мастер работал над монументом в 1970-х годах. Даже познакомился с двоюродным братом физика, который раскрыл человеческие и личностные качества ученого. Образ ученого виделся скульптору в контексте государственного служения. Это колосс, наделенный огромной силой одержимости и благородства помыслов. Фигура ученого стоит между двух враждебных сил как щит. В верхней части пилонов вмонтированы полусферы, обрамленные дугами, символизирующими взрывные силы атомного ядра, энергия которого стала служить человеку.





Фото: Андрей Ткаченко

«Работая над скульптурой много лет, Вардкес Авакян стремился к пределу обобщения, исключая все детали, которые могли помешать восприятию основного содержания образа. Не случайно выбрана и строгая вертикальность статуи, прямая фронтальная направленность взгляда ученого. На внешности памятника нет никакой „живописной разбросанности“ деталей, эффектных складок, намеков на движение, признаков ветра», — написано в книге «Скульптурная летопись края».

Там же отмечается, что симметрия заметна в постановке ног, расположении рук, легких углублениях одежды, свободно свисающих рукавах шинели. Суровое выражение лица, обрамленного трапециевидной бородкой, дает образ сильного, волевого, мудрого человека. Памятник формирует предпарковую площадь и одновременно завершает главный городской проспект, находясь на его самой высокой точке.





Монумент из гранита и бетона установили в 1986 году к 250-летию Челябинска. Заказ делал горисполком. Тогда его возглавлял Петр Сумин. Спустя десятилетия, уже в статусе губернатора, он писал в приветственном слове к выставке Вардкеса Авакяна, что «искренне рад, что этот талантливый, скромный и мудрый человек уже многие годы работает на Южном Урале и радует нас своим творчеством». Также отмечал, что мастер воплощает в уральском мраморе свою любовь к людям и жизни.





Фото: Андрей Ткаченко



В 1994 году у главного корпуса ЧПИ (ныне — ЮУрГУ) открыли бронзовый памятник «Студент». Интересно, что уменьшенная версия скульптуры была представлена на Всероссийской московской выставке еще в 1977 году. Ее заметили тогдашние министр образования Геннадий Ягодин и ректор ЧПИ Герман Вяткин. Они попросили Вардкеса Авакяна увеличить скульптуру для установки перед зданием вуза. Обобщенный образ студента в представлении автора — это разносторонний человек, который и учится, и работает. Взрослость молодого студента проявляется в сосредоточенности лица, уверенной постановке фигуры.





В 2003 году, когда завершилась реконструкция главного корпуса и была восстановлена башня со шпилем, на крыше университета появились бронзовые фигуры Прометея с факелом и Славы с лавровым венком. Вместе со скульптурой студента они раскрывают тему совершенствования человека.

В центре Челябинска установлены два монумента, созданные мастером, — Сергею Прокофьеву и Михаилу Глинке. Над памятником первому Вардкес Авакян работал с 1995 по 2000 год. Процесс шел долго, с вынужденными перерывами. Страна переживала тяжелое время, а денег не хватало. В сборнике статей конференции «Прокофьевские чтения» в октябре 2016 года скульптор писал, что отверг предложения сделать мемориальную доску, потому что это «не соответствует масштабу личности композитора», а также бюст. Вместо этого выступил с идеей фигуры.





Фото: Андрей Ткаченко



«Я работал много и тщательно. Изучил всю доступную литературу о композиторе. Много слушал его музыки. Исследовал множество фотопортретов и других фотоматериалов. Сделал массу эскизов, из которых отобрал пять или семь, чтобы представить на выбор специально созданной комиссии. <…> Была огромная радость от мысли, что победила идея целостной скульптуры, полноценной фигуры», — рассказывал скульптор.

Мастер изобразил композитора сидящим в кресле и размышляющим над партитурой. В левой руке — нотная тетрадь, а правой он подпирает голову. Мысли и музыка пронизывают фигуру. Памятник из бронзы установили в 2000 году на перекрестке улиц Труда и Кирова — напротив Концертного зала, с 1997-го носящего имя композитора. Хотя сначала предполагалось, что монумент поставят у филармонии. Кстати, барельефы композиторов в зале — работа скульптора. Его же руки сделали и фигуру «Муза», которая установлена в фойе.





Фото: Александр Соколов



В 2004 году неподалеку, возле оперного театра, где начинал работу в Челябинске Вардкес Авакян, установили бронзовый памятник Михаилу Глинке. Композитор одет по моде XIX века, левой рукой опирается на гармошку, а правой указывает на виолончель. Идея памятника в том, что Глинка является родоначальником русской классической музыки, перерабатывающим в своем творчестве народное искусство.





Фото: Андрей Ткаченко



Долгий путь выпал на долю еще одного памятника — врачу. Гранитный монумент был создан в 1980 году. Но лишь в 2005-м он появился в сквере перед зданием Челябинской медицинской академии (ныне — ЮУГМУ). Все эти годы он стоял во дворе здания Художественного фонда из-за нехватки финансирования. Вардкес Авакян запечатлел момент остановки шагающего медика в халате и медицинской шапочке. Он задумался, что ощущается по серьезному выражению лица, и приложил руку к подбородку.





Фото: Андрей Ткаченко



В том же 2005-м возле главной проходной Челябинского трубопрокатного завода появился монумент директору предприятия Якову Осадчему. Скульптура выполнена из бронзы и гранита.





Фото: Александр Соколов

Кроме сюжетной композиционной и монументальной скульптуры, Вардкес Авакян создавал и памятные (мемориальные) доски. Значимыми считаются таблички, посвященные посещению Григорием Орджоникидзе, Климентом Ворошиловым и Михаилом Калининым в 1930-х годах Челябинского электрометаллургического комбината. Увековечены в творениях скульптура главный врач первой городской больницы и городской глава Челябинска Александр Бейвель, врач и министр здравоохранения РСФСР и СССР Мария Ковригина, поэтесса Людмила Татьяничева, писатель Александр Шмаков, генерал Федор Мартынов.

«В истории монументальной скульптуры Челябинска Вардкес Айкович Авакян своим творчеством открыл новую страницу. На смену монументам, посвященным памяти трагедий великих революционных и военных потрясений, памятникам, несущим идеологию государственного строя, пришли произведения о мире, о жизни, о духовном. Они человечны. Они устремлены в будущее. Они наметили перспективу приведения городской среды к союзу с человеком. И в этом их большое значение», — указывает искусствовед Елена Устьянцева.

В 1975 году Вардкесу Авакяну присвоили звание «Заслуженный художник РСФСР», в 1986-м награждают медалью «За доблестный труд» и орденом «Знак Почета», а в 1997-м — дипломом Российской академии художеств. В 2003 году мастер получил высокое звание «Народный художник Российской Федерации». В 2020-м по решению гордумы стал почетным гражданином Челябинска.





Фото: Дмитрий Авакян

Участвовал в областных, республиканских и всесоюзных выставках, а в 1996 и 2003 годах в Челябинске были его персональные экспозиции. Лауреат областной премии Ленинского комсомола «Орленок» (1971) и премии имени Г. С. Мосина «За большой вклад в культуру Урала» (1996). В 1989 году Челябинская студия телевидения выпустила документальный фильм о мастере «Коелга — это мрамор».

Узнав о смерти скульптора, в публичной библиотеке организовали выставку книг о Вардкесе Авакяне. Именно там мы узнали много удивительных фактов про него.





В Публичке обнаружили и книгу о скульпторе, подаренную библиотеке губернатором Алексеем Текслером. На титульном листе — автограф мастера. Алексей Текслер выражал соболезнования близким Вардкеса Авакяна, а также подчеркивал, что без созданных скульптором памятников невозможно представить Челябинск. В его творчестве удивительным образом переплелись восточные мотивы и величественная красота трудового Урала.

«Мы будем всегда помнить этого яркого человека, выдающегося монументалиста, гордиться, что жили с ним в одно время. Художники не умирают, пока живут их произведения. И Вардкес Айкович навсегда останется с нами — в своих работах, заложенных традициях и нашей светлой памяти», — отмечал глава региона.





Прикоснуться к таланту мастера можно не только на улицах города, посмотрев на памятники Курчатову, Глинке, Прокофьеву, студенту или медику. Мраморные станковые скульптуры Вардкеса Авакяна выставлены в Историческом музее, Музее искусств, Театре драмы, филармонии, академии культуры и искусств, ЮУрГУ и даже в женской консультации горбольницы № 1. Кстати, драмтеатр уже объявил, что «Мраморный театр» — одну из самых больших коллекций — можно будет увидеть в новом сезоне.