Ушел челябинский Микеланджело: скульптор Вардкес Авакян скончался на 93‑м году жизни

Алексей Текслер: «Область потеряла уникального человека»

Не стало автора легендарных челябинских памятников. Скульптор-монументалист, почетный гражданин Челябинска Вардкес Авакян скончался на 93‑м году жизни. Об этом сообщили в Минкульте Челябинской области.

Соболезнования по поводу утраты выразил губернатор Алексей Текслер, подчеркнувший, что регион потерял уникального человека, талантливого художника и мастера.

«Уроженец Нахичевани, Вардкес Авакян почти 70 лет назад приехал на Южный Урал, влюбился в красоту нашего региона, в здешних людей и навсегда связал свою судьбу с Челябинской областью. Уже живя здесь, он был отмечен высокими званиями заслуженного, а затем — и народного художника России. В его творчестве удивительным образом переплелись восточные мотивы и величественная красота трудового Урала. Вышедшие из-под его рук монументы не просто украсили Челябинск и другие города России — они стали органичной, неотъемлемой частью архитектурного ландшафта. Мы уже не представляем себе столицу Южного Урала без памятников Игорю Курчатову, Сергею Прокофьеву, Михаилу Глинке, без бронзового Студента у входа в главный корпус ЮУрГУ», — отметил глава региона.

Алексей Текслер выразил уверенность, что память о скульпторе надолго переживет его:

«Мы будем всегда помнить этого яркого человека, выдающегося монументалиста, гордиться, что жили с ним в одно время. Художники не умирают, пока живут их произведения. И Вардкес Айкович навсегда останется с нами — в своих работах, заложенных традициях и нашей светлой памяти».

Искусствоведы называли Вардкеса Авакяна челябинским Микеланджело. В коллекции Челябинского музея искусств хранится несколько работ мастера: «Красавица», «Икар и Танатос», «Портрет копейского шахтера Ганкевича».

О времени прощания с мастером будет сообщено дополнительно.