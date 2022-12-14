Челябинский скульптор-монументалист Вардкес Авакян сегодня, 14 декабря, отмечает день рождения. В середине 1950-х годов молодой художник приехал на Южный Урал, потому что его привлекло Коелгинское месторождение мрамора, одно из крупнейших в мире.
«Это наш челябинский Микеланджело. Великий скульптор. Ему удалось отсечь от глыбы мрамора все лишнее. Удивительно, но больше никто из местных скульпторов так не работал с мрамором, хотя месторождение, вот оно, рядом. Авакян для меня — олицетворение мудрости и глубины художника. Он мыслитель и философ. Я считаю большой удачей для Челябинска, что он не уехал в Армению, а остался работать здесь», — говорит директор Челябинского музея изобразительных искусств Станислав Ткаченко.
В коллекции музея есть несколько работ мастера: «Красавица», «Икар и Танатос», «Портрет копейского шахтера Ганкевича». Они будут выставлены в челябинской картинной галерее после ремонта.
По мнению директора Музея изобразительных искусств, Вардкес Авакян мог бы служить прототипом для памятника художнику — городской скульптуре в человеческий рост, подобно скульптурной группе «Горожане», что установлена в Екатеринбурге. Там стоят и беседуют три уральских художника: Михаил Брусиловский, Виталий Волович, Герман Метелёв.
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