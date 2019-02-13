/ Ваню Фокина отправляют домой

Малышу больше не нужно наблюдение врачей.

Московские специалисты уверены, что теперь здоровью магнитогорского малыша ничего не угрожает. Ваню Фокина выпишут из больницы завтра, 14 февраля. Мальчик провел там больше месяца, все время рядом была мама. Женщина призналась, что успокоилась лишь после перевода 10-месячного Вани из реанимации в обычную палату. Теперь малыш с мамой собираются домой, где их ждет глава семейства.

Ваню выписывают завтра. Я нахожусь в Магнитогорске, так что буду встречать семью здесь. — рассказал сайту «Первый областной» отец малыша Евгений Фокин.

Напомним, Ваня Фокин чудом выжил под завалами в Магнитогорске. Утром 31 декабря он спал в своей кроватке, когда, предположительно, из-за взрыва газа обрушился целый подъезд. Малыша нашли через 35 часов, одной ножке грозила ампутация. Но врачи сделали все возможное, чтобы сохранить конечность и здоровье ребенка. Благодаря их умелым действиям, Ваня Фокин быстро поправился.