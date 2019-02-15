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/ Ваня Фокин получит велосипед в подарок на первый день рождения

Ваня Фокин получит велосипед в подарок на первый день рождения

сегодня в 15:11
  |  Общество

На день рождения Ване Фокину власти Челябинской области подарят велосипед. Эта идея принадлежит губернатору Борису Дубровскому.

Когда спасательная операция была закончена, всем было понятно, что все тела извлечены, мы увидели на снимке с места ЧП детский трехколесный велосипед. Подарим ему современный, чтобы малыш своими ножками, которые, слава богу, сохранены, мог крутить педали. — рассказал для ТАСС глава Челябинской области Борис Дубровский.

Напомним, что когда Ваню извлекли из-под обломков подъезда, где он пробыл 35 часов при минус 25 градусах, у него было диагностировано серьезное обморожение конечностей и переохлаждение, а также закрытая черепно-мозговая травма, переломы и обезвоживание.

После того, как Ваня полтора месяца находился под неусыпным контролем врачей из НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, его выписали совершенно здоровым. Главной победой доктора считают спасенную ножку мальчика, которая была обморожена.

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