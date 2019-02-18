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/ Борис Дубровский поручил «взять под крыло» семью Вани Фокина

Борис Дубровский поручил «взять под крыло» семью Вани Фокина

Об этом губернатор заявил во время аппаратного совещания.
сегодня в 15:59
  |  Общество

Губернатор Челябинской области поручил взять под особый контроль семью Вани Фокина, чудом спасенного из-под завалов жилого дома в Магнитогорске. Об этом глава региона заявил на аппаратном совещаний, которое состоялось сегодня, 18 февраля.

Мы все счастливы, что ребенок не просто выжил, но и практически полностью восстановился благодаря усилиям врачей и заботе близких. Прошу проследить, чтобы Ване обеспечили дальнейшее сопровождение, необходимые реабилитационные мероприятия, чтобы у семьи было все благополучно с обустройством нового жилья и всем необходимы. — подчеркнул Борис Дубровский.

Напомним, 15 февраля, малыш вместе со своей мамой Ольгой вернулся в родной Магнитогорск из московского НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. Мальчик находился в учреждении с самого начала года. Отметим, что также шефство над Ваней Фокиным взяли и спасатели центра «Лидер», которые и достали ребенка из-под завалов.

В эту субботу, 16 февраля, Ваня Фокин отметил свой первый день рождения. Уже скоро семья Фокиных переедет в новую квартиру, которая находится в том же дворе, что и их прежний дом.

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Комментарии

Шахматный конь
16:27, 18.02.2019
Так здорово, что с мальчиков все впорядке и он идёт на поправку.
Ещё немного и больницы ненужны будут. Молодец, что переносит все это.

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