/ Борис Дубровский поручил «взять под крыло» семью Вани Фокина

Об этом губернатор заявил во время аппаратного совещания.

Губернатор Челябинской области поручил взять под особый контроль семью Вани Фокина, чудом спасенного из-под завалов жилого дома в Магнитогорске. Об этом глава региона заявил на аппаратном совещаний, которое состоялось сегодня, 18 февраля.

Мы все счастливы, что ребенок не просто выжил, но и практически полностью восстановился благодаря усилиям врачей и заботе близких. Прошу проследить, чтобы Ване обеспечили дальнейшее сопровождение, необходимые реабилитационные мероприятия, чтобы у семьи было все благополучно с обустройством нового жилья и всем необходимы. — подчеркнул Борис Дубровский.

Напомним, 15 февраля, малыш вместе со своей мамой Ольгой вернулся в родной Магнитогорск из московского НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. Мальчик находился в учреждении с самого начала года. Отметим, что также шефство над Ваней Фокиным взяли и спасатели центра «Лидер», которые и достали ребенка из-под завалов.

В эту субботу, 16 февраля, Ваня Фокин отметил свой первый день рождения. Уже скоро семья Фокиных переедет в новую квартиру, которая находится в том же дворе, что и их прежний дом.