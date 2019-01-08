/ Под завалами дома в Магнитогорске обнаружены ценные вещи

По вопросам их получения необходимо обратиться в отдел полиции Ленинского района.

Под завалами дома № 164 на проспекте Карла Маркса были обнаружены ценные вещи. Об этом сегодня, 8 января, сайту «Первый областной» сообщили в администрации Магнитогорска.



При разборе завалов дома № 164 по проспекту Карла Маркса были найдены ценные вещи. По вопросам и правилам их получения необходимо обратиться в Ленинский межрайонный следственный отдел. Дополнительную информацию можно получить по телефону: 20−89−52. — рассказали в администрации города.

Также отметим, что начиная с сегодняшнего дня оперативный штаб по ликвидации происшествия работает в здании городской администрации по адресу Ленина, 72, в кабинетах 100 и 102.

Напомним, обрушение подъезда жилого дома по проспекту Карла Маркса произошло утром 31 декабря. Под обломками были найдены тела 39 погибших.