/ В Челябинской области обещали и изготовили меч для Сергея Лазарева

На оружии выгравирована надпись «Позволь себе мечтать».

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Сама идея с мечом у нас появилась после просмотра официального клипа Сергея Лазарева на песню «Scream». Там есть очень хороший символ — это меч, которым мальчик борется с разными плохими персонажами и защищает свою возлюбленную.

— сообщила сайту «Первый областной» руководитель отдела маркетинга Анастасия Журавлева.

Оружейники из Златоуста Челябинской области изготовили меч для Сергея Лазарева. После просмотра клипа на песню «Scream», с которой артист выступал на, они вдохновились и пообещали, что подарят певцу оружие с уникальной гравировкой. Свое обещание они выполнили, меч готов. На нем выгравирована надпись: «Позволь себе мечтать». На обратной стороне оружия — сказочный сюжет.Идею о создании меча Сергей Лазарев оценил, выложив пост об этом на официальных страницах в социальных сетях. Сейчас компания ведет переговоры по возможности передать подарок артисту.