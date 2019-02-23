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/ Мама Вани Фокина: «Самое важное для меня — здоровье родных»

Мама Вани Фокина: «Самое важное для меня — здоровье родных»

Женщина призналась, что страх после трагедии не ушел до конца.
сегодня в 11:33
  |  Общество

Почти два месяца прошло с магнитогорской трагедии, когда 31 декабря подъезд жилого дома рухнул как карточный домик. Настоящим чудом спасательной операции стало обнаружение маленького Вани Фокина. Его семья до последнего верила, что малыш жив. Все для того, чтобы Ваня был еще и здоров, сделали врачи. Как признается мама малыша, Ольга, за то время, что не было вестей о Ване и за 1,5 месяца в больнице, она многое переосмыслила в жизни.

Сейчас самое важное для меня — здоровье детей, родных и близких. После трагедии я общалась с психологами, чтобы побороть страх. Он еще остается, но я стараюсь больше быть на позитиве. Сейчас стало спокойнее, ведь мы здоровы и дома. — рассказала сайту «Первый областной» мама ребенка Ольга Фокина.

Сейчас семья Фокиных готовится к переезду в новую квартиру, купленную недалеко от предыдущего места жительства.

Напомним, 31 декабря в Магнитогорске рухнул подъезд жилого дома. Завалы разбирали несколько дней. Под ними погибли 39 человек.

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