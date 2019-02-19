/ Семья Вани Фокина отпраздновала день рождения малыша в новой квартире

На празднике присутствовали только близкие.

Уже три дня Ваня Фокин, спасенный из-под завалов рухнувшего доме в Магнитогорске, считается совсем большим. Мальчику 16 февраля исполнился год. Воссоединившаяся после месяца разлуки семья решила праздновать день рождения только в кругу близких. Праздник встречали уже в новой квартире.

Принесли туда стол, стулья, кресла, отпраздновали день рождения в новой квартире. Были только самые близкие. Ваня чувствует себя хорошо, как обычный ребенок. Рад оказаться дома. — рассказал сайту «Первый областной» папа мальчика Евгений Фокин.

Напомним, Ваню Фокина встречали в магнитогорском аэропорту 15 февраля. Мальчик 1,5 месяца провел в московской клинике, где за его здоровьем следили лучшие врачи. Они сумели спасти ножку Вани, которой грозила ампутация.

Ваню Фокина достали из-под завалов рухнувшего дома в Магнитогорске 1 января. Мальчик 35 часов провел на морозе. Под завалами погибли 39 человек. Трагедия произошла 31 декабря.