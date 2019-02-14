/ Врачи пожелали Ване Фокину стать хорошим человеком

Мальчик и мама покинули столичную клинику.

В НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Москвы сегодня, 14 февраля, состоялась выписка чудом выжившего под завалами в Магнитогорске 11-месячного Вани Фокина. Мальчик с начала года находился в медицинском учреждении, но уже сегодня он вместе со своей мамой отправится домой, в город металлургов.

Как отметил заведующий НИИ неотложной детской хирургии и травматологии врач педиатр и хирург Леонид Рошаль, Ваня стал настоящим героем для всей страны, а за его историей следили абсолютно все жители.

Ваню лечила вся страна. Это командная работа и спасателей, и тех, кто перевозил и сотрудников клиники, и консилиумов. Но самый большой молодец — Ваня. Видеть его таким — счастье, большего не надо. Ему предстоит еще большой путь, но мы надеемся, что он вырастет в настоящего большого крепкого человека. — сказал Леонид Рошаль.

Затем слово дали маме Вани Фокина, Ольге. Женщина отблагодарила всех, кто помог сохранить жизнь ее сыну, а также вручила благодарственные письма Леониду Рошалю и спасателям, вытащившим малыша из-под завалов.

Как рассказал доктор Валерий Митиш, он испытывает огромную радость от того, что история Вани Фокина заканчивается на хорошей ноте.

Мы все рады, что эта эпопея заканчивается. Вроде все нам удалось, необходимости хирургических вмешательств нет, кости срослись, теперь остается пожелать большой дороги, и чтобы судьба у него была хорошей и чтобы он не попадал в серьезные передряги. — сказал Валерий Митиш.

Напомним, спасатели обнаружили под завалами дома № 164 в Магнитогорске маленького Ваню Фокина, 1 января, спустя 30 часов после обрушения подъезда, в котором жила семья малыша. Ребенок спецрейсом был доставлен в Москву, в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. Столичные специалисты смогли сохранить жизнь Вани, а за процессом его выздоровления наблюдала вся страна.

Накануне, стало известно, что даже находясь под завалами, Ваня Фокин нашел возможность питаться. Как рассказал доктор Валерий Митиш, толстой кишке ребенка было обнаружено вещество похожее на строительную строительную пыль и известку.