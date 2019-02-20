/ В Челябинской области успешно лечат детскую онкологию

По данным регионального Минздрава, на Южном Урале излечиваются более 80% детей.

Более 80% детей, страдающих таким онкологическим заболеванием, как лейкоз выздоравливают, хотя раньше болезнь из-за недоступности технологий считалась неизлечимой. Об этом сегодня, 20 февраля, во время Послания Федеральному Собранию сказа президент России Владимир Путин.

Как отмечает главный педиатр Минздрава Челябинской области, главный врач ЧОДКБ Галина Киреева, показатели Южного Урала по лечению лейкоза превышают цифры по России. Детской онкологией в ЧОДКБ занимаются с 1960 года, а сама больница оборудована новейшим оборудованием, в распоряжении детских онкологов все диагностические службы и помощь всех узких специалистов многопрофильной детской клиники.

Справедливости ради, нужно отметить, что далеко не всем пациентам показаны эти супертехнологии. Но все заболевания в нашем центре лечатся по самым современным программам. Для этого есть все главное — медикаменты и кадры. В правительстве региона уже одобрили идею строительства нового отдельного корпуса больницы, что решит еще и проблему площадей. Результаты нашей работы в последние 30 лет вызывают заслуженную гордость. Более 80% наших пациентов выздоравливают! — рассказала сайту «Первый областной» главный педиатр Минздрава Челябинской области, главврач ЧОДКБ Галина Киреева.

Областной онкогематологический центр имени Герайна — одно из ведущих учреждений страны по борьбе с детским раком. В региональном Минздраве отмечают, что в Челябинской области созданы все условия для лечения онкозаболеваний.