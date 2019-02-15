/ Семья Вани Фокина воссоединилась в Магнитогорске

Мальчика с мамой в родном городе ждали все, кто следил за судьбой ребенка.

Ваня Фокин, чудом выживший под завалами обрушившегося подъезда, вернулся в свой родной город. Полтора месяца он провел в столице, в больнице НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, где за его жизнь и здоровье боролись доктора. Сегодня же, когда ребенку не угрожает опасность, он с мамой прилетел в Магнитогорск. Уже завтра Ване исполнится годик, и свой первый день рождения он отпразднует в кругу семьи.

Очень много людей приехали встречать Ольгу и Ваню Фокиных. Евгений Фокин встречал семью с букетом белых роз. Присутствовали сотрудники МЧС с подарком — игрушечной пожарной машиной, представители администрации тоже с презентом в виде огромной мягкой игрушки-медведя, приехали и священнослужители. — рассказала сайту «Первый областной» корреспондент из Магнитогрска.

Евгений Фокин, отец мальчика, очень ждал свою семью, они не виделись больше месяца. Он, как и вся страна, издалека следил за состоянием Ванечки. После перелета, в отдельном помещении аэропорта, ребенка осмотрел врач. Полет прошел хорошо, мальчик в хорошем состоянии и не нуждается в госпитализации.

Сейчас семья Фокиных отправляется к бабушке. Там Ваня и отпразднует завтра день рождения, поскольку в новой квартире еще нет мебели. Как только ее завезут, семья Фокиных переедет на новое место.