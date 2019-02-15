Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
66.54 +0.86 75.05 +0.66
Челябинск
сейчас
 
-10 °C
завтра
 
-10 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям ОТВ Миасс Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
Время новостей В гостях у Митрофановны Весь спорт Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Моя деревня Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Удачный час Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ ОТВ-Миасс
Поиск по сайту Облако тегов
/ Семья Вани Фокина воссоединилась в Магнитогорске

Семья Вани Фокина воссоединилась в Магнитогорске

Мальчика с мамой в родном городе ждали все, кто следил за судьбой ребенка.
сегодня в 09:19
  |  Общество

Ваня Фокин, чудом выживший под завалами обрушившегося подъезда, вернулся в свой родной город. Полтора месяца он провел в столице, в больнице НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, где за его жизнь и здоровье боролись доктора. Сегодня же, когда ребенку не угрожает опасность, он с мамой прилетел в Магнитогорск. Уже завтра Ване исполнится годик, и свой первый день рождения он отпразднует в кругу семьи.

Очень много людей приехали встречать Ольгу и Ваню Фокиных. Евгений Фокин встречал семью с букетом белых роз. Присутствовали сотрудники МЧС с подарком — игрушечной пожарной машиной, представители администрации тоже с презентом в виде огромной мягкой игрушки-медведя, приехали и священнослужители. — рассказала сайту «Первый областной» корреспондент из Магнитогрска.

Евгений Фокин, отец мальчика, очень ждал свою семью, они не виделись больше месяца. Он, как и вся страна, издалека следил за состоянием Ванечки. После перелета, в отдельном помещении аэропорта, ребенка осмотрел врач. Полет прошел хорошо, мальчик в хорошем состоянии и не нуждается в госпитализации.

Сейчас семья Фокиных отправляется к бабушке. Там Ваня и отпразднует завтра день рождения, поскольку в новой квартире еще нет мебели. Как только ее завезут, семья Фокиных переедет на новое место.

Общество
За судьбой Вани Фокина будут следить сотрудники центра «Лидер» МЧС
сегодня в 11:47
За судьбой Вани Фокина будут следить сотрудники центра «Лидер» МЧС
Общество
Ваню Фокина выписали из больницы
вчера в 09:36
Ваню Фокина выписали из больницы
Общество
Ваню Фокина отправляют домой
13.02.2019
Ваню Фокина отправляют домой
Общество
Ваня Фокин выжил под завалами, потому что ел известку
11.02.2019
Ваня Фокин выжил под завалами, потому что ел известку
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Это интересно
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Последние новости
Общество
сегодня в 16:58
Рецидивиста, надругавшегося над подростком, отправили в колонию
Общество
В Челябинске почтили память воинов-интернационалистов
сегодня в 16:10
В Челябинске почтили память воинов-интернационалистов
Общество
Губернатор о главах Златоуста и Чебаркуля: «Сейчас их работу оцениваем на "три с плюсом"»
сегодня в 16:08
Губернатор о главах Златоуста и Чебаркуля: «Сейчас их работу оцениваем на "три с плюсом"»
Общество
Поля возле Саргазинского поселения превратились в болота из нечистот
сегодня в 16:07
Поля возле Саргазинского поселения превратились в болота из нечистот
Миасс
В память о погибших в горячих точках прошел "Бессмертный батальон"
сегодня в 15:51
В память о погибших в горячих точках прошел "Бессмертный батальон"
Хоккей
Коркинские хоккеисты стали победителями областного турнира «Золотая шайба»
сегодня в 15:37
Коркинские хоккеисты стали победителями областного турнира «Золотая шайба»
Общество
Ваня Фокин получит велосипед в подарок на первый день рождения
сегодня в 15:11
Ваня Фокин получит велосипед в подарок на первый день рождения
Культура
Концерт в память о руководителе «Уральского диксиленда» состоится в филармонии
сегодня в 14:52
Концерт в память о руководителе «Уральского диксиленда» состоится в филармонии
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Миасс
ШОС и БРИКС
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
Время новостей
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Моя деревня
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Специальный репортаж
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Удачный час
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ОТВ-Миасс
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2019 АО «Обл-ТВ». СМИ сетевое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Сироткин Н.И. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6